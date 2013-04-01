У київській «Батьківщині» Порошенка вважають достойним кандидатом у мери
15:11, 01 квітня 2013Політика
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Керівник київської "Батьківщини" Юрій Одарченко вважає Петра Порошенка достойним кандидатом у мери Києва.
Порошенко раніше заявив, що готовий балотуватися на посаду мера Києва
Про це він сказав в інтерв'ю Тиждень.ua.
"На мою особисту думку, Петро Порошенко, як організатор, як людина, що вміє робити реальні справи, він є досить достойним кандидатом", - сказав Одарченко.
На зауваження, що Попов теж вважався дуже хорошим мером Комсомольська, Одарченко відповів: "Я б не порівнював масштаби. Комсомольск – маленьке місто, яке має гарантований бюджет від кількох місцевих підприємств".
Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що готовий балотуватися на посаду мера Києва, якщо він йтиме на вибори як єдиний опозиційній кандидат.
Лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк вважає, що мером Києва міг би стати голова УДАРу Віталій Кличко чи народний депутат Петро Порошенко.
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