На вимогу опозиції у Раді оголошено перерву

У Раді оголошено перерву після того, як Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Депутати із фракцій опозиції пропонували голові ВР Володимиру Рибаку поставити дане питання на рейтингове або сигнальне голосування, щоб знати рівень підтримки даного питання.

Проте В.Рибак поставив одразу на голосування в другому читанні цей проект постанови. Після нерезультативного голосування голова ВР оголосив перерву на 30 хвилин на вимогу фракцій “Свобода” та “Батьківщина”.