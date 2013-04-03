Власенко: Посли ЄС, США, Італії та Іспанії не можуть допроситися зустрічі з Тимошенко

Керівники дипломатичних місій Європейського Союзу, США, Італії та Іспанії в Україні хочуть зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, яка знаходиться в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

Однак, за його даними, Державна пенітенціарна служба не надала дозволу на зустрічі, незважаючи на те, що посли вже кілька разів зверталися з відповідними проханнями.

«Я знаю, що вже було подано кілька заяв представниками дипломатичних місій про відвідування Юлії Володимирівни. Зокрема, наскільки мені відомо, кілька разів подавали заяву від імені посла Євросоюзу Яна Томбінського і посла Сполучених Штатів Америки в України Джона Теффта. Юлія Володимирівна підтвердила, що вона не заперечує проти такої зустрічі. Вона готова до цього. При цьому, наскільки мені відомо, пенітенціарна служба не надала дозволу, принаймні мені невідомо про такий дозвіл ані стосовно посла Томбінського, ані стосовно посла Теффта», - сказав захисник.

За його словами, посли Італії та Іспанії декілька разів зверталися до ДПтС щодо зустрічі з Ю.Тимошенко.

«Крім того, я знаю абсолютно точно, що посли Італії та Іспанії також подали заяви про зустріч із Юлією Володимирівною, і вони також не отримали дозволу пенітенціарної служби. Посли Італії та Іспанії, наскільки я знаю, кілька разів дублювали свої заявки. Принаймні я зустрічався з одним із них близько півтора місяця тому, і вони мені ще раз підтверджували, що повторно зверталися до пенітенціарної служби, але станом на сьогодні ніяких відповідей від пенітенціарної служби в них немає», - додав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Ю.Тимошенко була етапована з Лук’янівського СІЗО до Качанівської колонії для відбування покарання у вигляді 7 років позбавлення волі за рішенням Печерського райсуду Києва у «газовій справі».

9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де досі проходить реабілітацію під керівництвом фахівців берлінської клініки «Шаріте».