ЗМІ: Міліція затримала свободівців - підозрюють у «обстрілі» депутатів сніжками

Про це 5 каналу повідомив один із затриманих Кирило Бабінцов, який зараз перебуває в Печерському райвідділі столичної міліції, передає Українська правда.

За словами активіста, правоохоронці порушили кримінальну справу за спробу вбивства депутатки-регіоналки Ірини Горіної.

"До мене близько 11 години ранку приїхали додому працівники міліції, вручили повістку про необхідність з'явитися в якості свідка, і доставили мене в Печерський відділок міліції, де я з того часу і перебуваю", - розповів Бабінцов.

"Слідчий провів зі мною допит і, наскільки мені стало відомо, порушено кримінальну справу про те, що начебто (депутатку, яку вчора закидали сніжками) намагалися вбити", - додав він.

Бабінцов також додав, що, за його інформацією, затримано ще близько шести членів партії "Свобода".

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулась організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці та Київради.

Сьогодні, 3 квітня, міліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів І.Горіну.

За даними ГУ МВС столиці, 2 квітня о 21.20 до міліції звернулася І.Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.