Опозиція проведе свої депутатські збори: у сесійній залі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що ці збори відкриє заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

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При цьому збори парламентської більшості мають транслюватися телеканалом “Рада”, але досі точно не відомо, де та коли вони розпочнуться.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявив, що сьогодні буде проведено депутатські збори, і не виключає звернення до Президента України щодо розпуску парламенту.

За словами В.Рибака, до нього звернулися близько 240 народних депутатів і “запросили на збори депутатів, щоб розглянути ситуацію, яка склалася у парламенті”.

“Не знаю, які будуть пропозиції, може бути пропозиція саморозпуститися парламенту, а можливо, буде пропозиція просити Президента України, щоб він розпустив цей парламент, а можливо, ще будуть якісь варіанти”, - зазначив В.Рибак.

Він сказав, що послухає депутатів, які на зборах будуть розглядати ці питання.

Водночас голова ВР не відповів на запитання, де й коли будуть проведені ці збори.