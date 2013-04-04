Рибак не виключає, що звернеться до Януковича з проханням розпустити Раду

10:17, 04 квітня 2013
Політика
1606 0

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що сьогодні буде проведено депутатські збори, і не виключає звернення до Президента України щодо розпуску парламенту.

До Рибака звернулися 240 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами В.Рибака, до нього звернулися близько 240 народних депутатів і “запросили на збори депутатів, щоб розглянути ситуацію, яка склалася у парламенті”.

“Не знаю, які будуть пропозиції, може бути пропозиція саморозпуститися парламенту, а можливо, буде пропозиція просити Президента України, щоб він розпустив цей парламент, а можливо, ще будуть якісь варіанти”, - зазначив В.Рибак.

Він сказав, що послухає депутатів, які на зборах будуть розглядати ці питання.

Водночас голова ВР не відповів на запитання, де й коли будуть проведені ці збори.

В.Рибак нагадав, що вчора близько 250 народних депутатів звернулися “до виборців і депутатів парламенту, які бажають працювати і вирішувати ті питання, які обіцяли під час виборів”. “Але, на жаль, сьогодні парламент заблокований. Як нам пояснює опозиція, є три причини: вибори в місті Києві, відміна пенсійної реформи і відставка уряду”, - сказав В.Рибак.

За його словами, питання про вибори у Києві вже голосувалося в парламенті, і “депутати ухвалили відповідне рішення”.

Як сказав В.Рибак, він закликав усі фракції домовлятися між собою, “але парламент повинен працювати, і парламент не може залежати від того чи іншого питання або від того чи іншого рішення”.

В.Рибак нагадав: “Що стосується відставки уряду, то на Погоджувальній раді в понеділок ми домовилися, що у п’ятницю буде день уряду, фракції опозиційні дали питання, і на п’ятницю, на 10-ту годину передбачено, що уряд у повному складі, і буде розглянуто ці питання”.

За його словами, що стосується відповідальності уряду, то має бути пройдена вся процедура, і тоді питання може бути поставлено на розгляд парламенту.

“Але опозиція каже «ні», тому депутати вимагають від мене забезпечити роботу парламенту”, - підкреслив В.Рибак.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter