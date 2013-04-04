Рибак не виключає, що звернеться до Януковича з проханням розпустити Раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами В.Рибака, до нього звернулися близько 240 народних депутатів і “запросили на збори депутатів, щоб розглянути ситуацію, яка склалася у парламенті”.

“Не знаю, які будуть пропозиції, може бути пропозиція саморозпуститися парламенту, а можливо, буде пропозиція просити Президента України, щоб він розпустив цей парламент, а можливо, ще будуть якісь варіанти”, - зазначив В.Рибак.

Він сказав, що послухає депутатів, які на зборах будуть розглядати ці питання.

Водночас голова ВР не відповів на запитання, де й коли будуть проведені ці збори.

В.Рибак нагадав, що вчора близько 250 народних депутатів звернулися “до виборців і депутатів парламенту, які бажають працювати і вирішувати ті питання, які обіцяли під час виборів”. “Але, на жаль, сьогодні парламент заблокований. Як нам пояснює опозиція, є три причини: вибори в місті Києві, відміна пенсійної реформи і відставка уряду”, - сказав В.Рибак.

За його словами, питання про вибори у Києві вже голосувалося в парламенті, і “депутати ухвалили відповідне рішення”.

Як сказав В.Рибак, він закликав усі фракції домовлятися між собою, “але парламент повинен працювати, і парламент не може залежати від того чи іншого питання або від того чи іншого рішення”.

В.Рибак нагадав: “Що стосується відставки уряду, то на Погоджувальній раді в понеділок ми домовилися, що у п’ятницю буде день уряду, фракції опозиційні дали питання, і на п’ятницю, на 10-ту годину передбачено, що уряд у повному складі, і буде розглянуто ці питання”.

За його словами, що стосується відповідальності уряду, то має бути пройдена вся процедура, і тоді питання може бути поставлено на розгляд парламенту.

“Але опозиція каже «ні», тому депутати вимагають від мене забезпечити роботу парламенту”, - підкреслив В.Рибак.