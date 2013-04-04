Гриценко: Канівець вийшов із Батьківщини, але тушкою не буде

Народний депутат України, член фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко підтвердив, що Олег Канівець вийшов із фракції «Батьківщина».

Про це А.Гриценко сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, О.Канівець вийшов із фракції у зв’язку з тим, що під час виборчої кампанії і після неї була “проти нього і проти мене кампанія дискредитації його деякими депутатами з фракції “Батьківщина”.

А.Гриценко зазначив, що О.Канівець неодноразово звертався з листами до керівництва фракції з цього приводу. При цьому він наголосив, що О.Канівець “тушкою не буде як Табалов, він залишається в опозиції, в більшість до Януковича він не піде”.

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А.Гриценко зазначив, що рішення про вихід із фракції було узгоджено з ним як з лідером партії «Громадянська позиція».

На уточнююче запитання журналістів, чи сам А.Гриценко також не напише заяву про вихід із фракції “Батьківщина”, він чітко не відповів, лише зазначив: «Якщо фракція не змінить процедури прийняття рішення, не виробить реальну стратегію і тактику, то, боюсь, із фракції піде ще більше людей, тому що депутати повинні відчувати себе депутатами, яких слухають і чують, а не СМС-ками доводять рішення, які потім завершуються замість чергової перемоги черговою поразкою».

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак на сьогоднішньому засіданні парламенту, яке проходить у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій, заявив, що депутати Олег Канівець, Віталій Немілостівий, Роман Стаднійчук та Ігор Скосар вийшли із фракції “Батьківщина”.

Пізніше голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк продемонстрував заяви Р.Стаднійчука, І.Скосара і В.Немілостівого про те, що вони залишаються у фракції “Батьківщина”. “Рибак, як завжди, збрехав”, - наголосив А.Яценюк.

На уточнююче запитання з приводу О.Канівця, А.Яценюк сказав: “Спитайте в Анатолія Гриценка, бо я не можу знайти Канівця, бо це Анатолій Степанович гарантував за Канівця”.