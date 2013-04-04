Яценюк: Рибак знову бреше - ніяких тушок немає

Це заявив керівник фракції Батьківщини у ВР Арсеній Яценюк журналістам в кулуарах ВР.

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк продемонстрував заяви Романа Стаднійчука, Ігоря Скосара і Віталія Немілостівого про те, що вони залишаються у фракції “Батьківщина”.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам А.Яценюк, продемонстрував заяви, які, за його твердженням, написані саме їхньою рукою, про те, що вони були й залишаються у фракції “Батьківщина”.

А.Яценюк підкреслив, що такі заяви написали І.Скосар, В.Немілостівий і Р.Стаднійчук, і вони навіть поставили не тільки дату, але й час, що вони залишаються у фракції “Батьківщина”, і будь-які їхні заяви про вихід із фракції є недійсними. “Рибак, як завжди, збрехав”, - наголосив А.Яценюк.

На уточнююче запитання з приводу Олега Канівця, А.Яценюк сказав: “Спитайте в Анатолія Гриценка, бо я не можу знайти Канівця, бо це Анатолій Степанович гарантував за Канівця”. “Я зараз шукаю Канівця. Можливо, Анатолій Степанович зараз знайде його”, - додав А.Яценюк.

"Відбулося те, що й завжди - Рибак знову збрехав", - заявив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Голова Верховної ради України Володимир Рибак оголосив, що 4 народних депутати вийшли з фракції ВО "Батьківщина".

Це повідомлення голова ВР зробив на засіданні парламенту, яке проходить у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій.

Спікер заявив, що, відповідно до особистих заяв депутатів, з фракції Батьківщини вийшли:

Канівець Олег Леонідович, голова підкомітету з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

Немілостівий Віталій Олександрович, секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики;

Скосар Ігор Євгенійович, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

Стаднійчук Роман Васильович.