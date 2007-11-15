Романтична мрія Матвієнка: Кабмін без Януковича й Тимошенко

Лідер Української республіканської партії “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО вважає найкращою для України коаліцію “Нашої України – Народної Самооборони”, Партії регіонів і БЮТ, але прогнозує створення “демократичної коаліції”.

Про це він повідомив під час інтернет-конференції.

Лідер УРП “Собор” підкреслив, що він виступає за формування демократичної коаліції, “за те, що всі депутати блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” мають підтримати ту кандидатуру на посаду прем’єра, яку запропонує БЮТ”. Однак, говорячи про зміст програми коаліції, А.МАТВІЄНКО висловив думку, що “вона має бути програмою домовленості і певного компромісу всіх суб’єктів її творення”. “І за ті позиції, які декларувала БЮТ і, на погляд НУ-НС, які є нереальними, не можна звинувачувати НУ-НС, що він просить виключити їх з коаліційної угоди, або конкретно якусь партію, яка входить до НУ-НС”, - зауважив А.МАТВІЄНКО. Він вважає, що “це не означає, що БЮТ не може добиватися реалізації виконання своїх обіцянок, і це залишається за ним, але не можна ґвалтувати інших за те, у чому ти щиро переконаний, - варто відмовитися, бо це вже не демократична коаліція, а якась авторитарна, а відтак і перспектива її не дуже втішна”.

А.МАТВІЄНКО прогнозує, що “демократична коаліція буде створена швидше за все 95 до 5”. За його словами, дуже важливо, щоб ця демократична коаліція була створена і працювала не за ради президентських виборів, а задля розв’язання найболючіших проблем сьогодення.

“Якщо це буде покладено в основу, то вона буде працювати до наступних парламентських виборів, сподіваюсь, чергових. Якщо ж популізм очікування президентських виборів в її роботі переможе, то коаліція буде недовготривалою”, – підкреслив він.

Разом з тим лідер УРП “Собор” переконаний, що “найкраща коаліція з точки зору інтересів України – коаліція БЮТ, ПР і НУ-НС”. “Без ЯНУКОВИЧА і без Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єра, але з активною участю і ЯНУКОВИЧА, і ТИМОШЕНКО у державотворчій праці, визнаючи їх претензії на майбутні президентські вибори. Але це моя романтична мрія”, – додав А.МАТВІЄНКО.