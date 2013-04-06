Яценюк: «Гекачепісти» з ПР спробували незаконно захопити владу у «підворотнях»

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що після засідання парламентської більшості поза межами будівлі Верховної Ради акція «Вставай, Україно!» набула нового змісту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав в інтерв’ю журналістам у Житомирі, де сьогодні проходять заходи в рамках всеукраїнської акції ”Вставай, Україно!”.

«Ми проводимо сьогодні акцію «Вставай, Україно!» у Житомирі, ця акція отримала нове змістове забарвлення тоді, коли «гекачепісти» з Партії регіонів спробували незаконно захопити державну владу і в «підворотнях» проводили засідання Верховної Ради України», - зазначив А.Яценюк.

При цьому він пояснив, що тепер під час згаданої акції лідери опозиції, серед іншого, наголошуватимуть, що будь-які паралельні засідання парламентської більшості є незаконними та нелегітимними, а їхні рішення не можуть мати юридичної сили в областях.

«Завтра, 7 квітня, ми збираємо у Києві депутатів місцевих рад, щоб прийняти рішення, а саме - що будь-які рішення «гекачепістської» Верховної Ради не можуть мати юридичної сили на відповідних територіях відповідних обласних рад. Сьогодні ми будемо звертатися до людей з правдою про те, що відбувається в країні, і з нашим планом дій, що треба зробити, аби у 2015 році, а, можливо, й раніше, в Україні прийшла нова демократична влада», - підкреслив А.Яценюк.

За його словами, «саме неконституційні вказівки» Президента є на сьогодні основною проблемою в Україні.

«Тому що основна сьогоднішня проблема в країні - це не Партія регіонів, це не перелякані депутати від Партії регіонів, які засідали ”в буфеті”, а основна проблема - це Президент України Віктор Янукович, який дає неконституційні та незаконні вказівки, і який за будь-яких обставин хоче утриматись в кріслі Президента на наступний термін. І наше завдання - провести чесні демократичні президентські вибори та отримати нового українського Президента. І тоді в країні будуть справжні зміни», - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі в акції “Вставай, Україно!” бере участь близько 5 тисяч осіб – активісти партій “Батьківщина”, “Фронт Змін”, “Свобода” та “УДАР”.