Яценюк: «Гекачепісти» з ПР спробували незаконно захопити владу у «підворотнях»
Яценюк заявляє, що після засідання парламентської більшості акція «Вставай, Україно!» набула нового змісту
Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що після засідання парламентської більшості поза межами будівлі Верховної Ради акція «Вставай, Україно!» набула нового змісту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав в інтерв’ю журналістам у Житомирі, де сьогодні проходять заходи в рамках всеукраїнської акції ”Вставай, Україно!”.
«Ми проводимо сьогодні акцію «Вставай, Україно!» у Житомирі, ця акція отримала нове змістове забарвлення тоді, коли «гекачепісти» з Партії регіонів спробували незаконно захопити державну владу і в «підворотнях» проводили засідання Верховної Ради України», - зазначив А.Яценюк.
При цьому він пояснив, що тепер під час згаданої акції лідери опозиції, серед іншого, наголошуватимуть, що будь-які паралельні засідання парламентської більшості є незаконними та нелегітимними, а їхні рішення не можуть мати юридичної сили в областях.
«Завтра, 7 квітня, ми збираємо у Києві депутатів місцевих рад, щоб прийняти рішення, а саме - що будь-які рішення «гекачепістської» Верховної Ради не можуть мати юридичної сили на відповідних територіях відповідних обласних рад. Сьогодні ми будемо звертатися до людей з правдою про те, що відбувається в країні, і з нашим планом дій, що треба зробити, аби у 2015 році, а, можливо, й раніше, в Україні прийшла нова демократична влада», - підкреслив А.Яценюк.
За його словами, «саме неконституційні вказівки» Президента є на сьогодні основною проблемою в Україні.
«Тому що основна сьогоднішня проблема в країні - це не Партія регіонів, це не перелякані депутати від Партії регіонів, які засідали ”в буфеті”, а основна проблема - це Президент України Віктор Янукович, який дає неконституційні та незаконні вказівки, і який за будь-яких обставин хоче утриматись в кріслі Президента на наступний термін. І наше завдання - провести чесні демократичні президентські вибори та отримати нового українського Президента. І тоді в країні будуть справжні зміни», - наголосив А.Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирі в акції “Вставай, Україно!” бере участь близько 5 тисяч осіб – активісти партій “Батьківщина”, “Фронт Змін”, “Свобода” та “УДАР”.