Луценко не збирається у президенти, але в політиці залишається (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами після звільнення з Менської колонії.

“Я з політики не йшов і в політику не повертаюся, в політиці був і в політиці залишаюся”, - сказав Ю.Луценко.

Він додав, що займатиметься політичною діяльністю, але не матиме президентських амбіцій на кампанію 2015 року.

За його словами, вся діяльність буде спрямована на підтримку кандидатів демократичних сил, які вже вималювалися в українському суспільстві.

“Робитиму все, щоб не завадити жодному кандидату і отримати спільну перемогу”, - зазначив Ю.Луценко.

На його думку, ця перемога можлива, якщо кандидатів від демократичних сил підтримає суспільство.

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Своє місце в політичній боротьбі він вбачає на вулиці серед людей.

“Я робитиму все, що Україна відновила демократичний поступ, не претендуючи при цьому на жодну політичну формалізовану роль”, - наголосив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня 2013 р., Президент України Віктор Янукович підписав Указ про помилування шістьох засуджених, зокрема колишнього міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка і колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука.