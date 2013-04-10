Круглий стіл "Україна на порозі парламентської кризи"
11 квітня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл
«УКРАЇНА НА ПОРОЗІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ КРИЗИ?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Як довго депутати більшості будуть проводити пленарні засідання поза стінами Верховної Ради України?
2. Чи існують підстави для розпуску Верховної Ради VII скликання? Як розвиватиметься ситуація в разі розпуску?
3. Чи готові політичні сили до дострокових виборів народних депутатів? Кому вигідне проведення дострокових виборів?
4. Чи зможе опозиція взяти реванш у разі проведення позачергових парламентських виборів?
5. Наскільки реальне проведення всенародного референдуму з наступною зміною закону про вибори народних депутатів (виключно мажоритарна система виборів) і зміна структури українського парламенту (двопалатна система)?
Учасники круглого столу:
1. АНДРІЙ ПИШНИЙ («Батьківщина»)
2. ОКСАНА ПРОДАН («УДАР»)
3. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО («Свобода»)
4. ОЛЕГ ЗАРУБІНСЬКИЙ (Партія регіонів)
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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