Азаров вимагає від Вілкула «вкрай жорсткого контролю» за дорожниками

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Також дорожники можуть уже на повну силу розпочати поточний ремонт автошляхів та вулиць. Ніяких відмовок і посилань на об’єктивні складнощі бути вже не може. Вимагаю, щоб віце-прем’єр-міністр Вілкул Олександр особисто і вкрай жорстко контролював хід ремонтних робіт. Особливо – ремонт доріг комунальної власності, які викликають найбільше нарікань", - наголосив М.Азаров.