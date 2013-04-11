Ківалов думає, що статус Верховного Суду змінять

Про це УНІАН повідомили в прес-служба С.Ківалова

«Статус Верховного Суду, думаю, незабаром буде змінено. Це одна із складових судової реформи. Процес реформування судової влади не завершено. Є багато положень, що потребують удосконалення. Насамперед я маю на увазі необхідність внесення змін до Конституції України», - цитує С.Ківалова його прес-служба.

У повідомленні наголошується, що завтра в Одесі, в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбудуться виїзні слухання Комітету ВР з питань верховенства права і правосуддя, на яких учасники обговорюватимуть важливу для судової системи тему: компетенція Верховного Суду України.

«За результатами комітетських слухань будуть прийняті рекомендації, що містять конкретні пропозиції щодо змін, які очікують Верховний Суд України», - йдеться в повідомленні.