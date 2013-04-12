У Харкові на мосту, яким має йти опозиція, почали терміново міняти лампочки
У центрі Харкові по проспекту Московському на мосту через річку, по якому сьогодні планують пройти учасники акції опозиції, ускладнено рух, оскільки зранку там тривають ремонтні роботи.
Як передає кореспондент УНІАН, на мосту перекриті обидві пішохідні доріжки, і бригади електриків проводять роботи із заміни лампочок на ліхтарях уздовж мосту.
Крім того, по обидва боки мосту групи робітників вручну вичищають каналізаційні люки.
Все це створює незручності для пішоходів - люди змушені переходити міст по проїжджій частині. Рух пішоходів перешкоджає транспорту, утворюються затори, автомобілі рухаються дуже повільно.
Неподалік, на відрізку Московського проспекту, до якого прилягає площа Руднєва, зранку стоять тролейбуси і трамваї, що заважає руху транспорту.
Офіційні повідомлення про проведення ремонтних робіт на мосту, а також про причини перебування трамваїв і тролейбусів поблизу площі Руднєва, на сайтах міської ради та облуправління ДАІ відсутні.
Водночас на площу Руднєва, де в будівлі Апеляційного суду області о 16.00 має розпочатися чергове засідання у справі ЄЕСУ, починають сходитися люди – там мають пройти мітинги опозиції в рамках всеукраїнської акції "Вставай, Україно!", а також акція противників Юлії Тимошенко.