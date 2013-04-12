У Харкові на мосту, яким має йти опозиція, почали терміново міняти лампочки

Як передає кореспондент УНІАН, на мосту перекриті обидві пішохідні доріжки, і бригади електриків проводять роботи із заміни лампочок на ліхтарях уздовж мосту.

Крім того, по обидва боки мосту групи робітників вручну вичищають каналізаційні люки.

Все це створює незручності для пішоходів - люди змушені переходити міст по проїжджій частині. Рух пішоходів перешкоджає транспорту, утворюються затори, автомобілі рухаються дуже повільно.

Неподалік, на відрізку Московського проспекту, до якого прилягає площа Руднєва, зранку стоять тролейбуси і трамваї, що заважає руху транспорту.

Офіційні повідомлення про проведення ремонтних робіт на мосту, а також про причини перебування трамваїв і тролейбусів поблизу площі Руднєва, на сайтах міської ради та облуправління ДАІ відсутні.

Водночас на площу Руднєва, де в будівлі Апеляційного суду області о 16.00 має розпочатися чергове засідання у справі ЄЕСУ, починають сходитися люди – там мають пройти мітинги опозиції в рамках всеукраїнської акції "Вставай, Україно!", а також акція противників Юлії Тимошенко.