ВР внесла до порядку денного розширення повноважень Рахункової палати

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 351 із 408 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, відповідним рішенням депутати направили відповідний проект закону до Конституційного суду, щоб отримати висновок щодо відповідності його статтям 157 та 158 Конституції України.

Відповідним законопроектом пропонується розширити компетенції Рахункової палати в частині наділення її повноваженнями щодо здійснення контролю за надходженнями до Державного бюджету України, що дасть змогу забезпечити повноцінний контроль за виконанням Державного бюджету України.

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 98 Конституції України, яка викладається у такій редакції: "Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом".