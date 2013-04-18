ВР ухвалила два євроінтеграційні закони

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України” (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 362 із 419 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни та доповнення до Кримінального кодексу України: вводиться поняття «спеціальна конфіскація» та запроваджується можливість її застосування за вчинення злочинів, передбачених статтями 364, 366, 368, 3682, 369 та 3692 Кримінального кодексу України; визначаються випадки застосування спеціальної конфіскації.

Також законом внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України:

до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, включено обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Крім того визначено порядок питання про спеціальну конфіскацію;

деталізовано підстави для тимчасового вилучення майна та його припинення, арешту майна та його скасування;

закріплено необхідність обов’язкового зазначення у резолютивній частині вироку рішення щодо спеціальної конфіскації.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України» (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України) дозволить запровадити дієвий механізм конфіскації майна та доходів, отриманих від корупційних діянь, який в цілому позитивно вплине на зменшення рівня корупції державі та подолання негативних наслідків від корупційних діянь, мінімізує збитки держави, завдані вчиненням корупційних діянь посадовими та службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

“Крім цього, прийняття запропонованого законопроекту стане ще одним кроком на шляху реалізації Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також приведення чинного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів у сфері боротьби з корупцією, зокрема Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173)”, - йдеться в пояснювальній записці.

На тему: Янукович: Україна має амбітну мету - цього року підписати Угоду про асоціацію з ЄС

Також Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України” (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України).

За це рішення також проголосувало 362 із 419 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.