Янукович: Україна має амбітну мету - цього року підписати Угоду про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на прес-конференції у Вінниці.

“Ми маємо амбітну мету - підписати в листопаді цього року на саміті в Вільнюсі Угоду про асоціацію з Європейським Союзом”, - сказав Президент.

За його словами, сьогодні триває процес підготовки до підписання цієї угоди.

“Процес євроінтеграції - він тривалий. Є певні критерії, до яких Україна прагне, і, перш за все, ми самі в цьому зацікавлені, тому що це модернізація нашої країни, це наш успіх”, - сказав Президент.

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Він зауважив, що сьогодні є ціла низка питань, які має вирішити Україна, в тому числі гармонізувати своє законодавство, виконати зобов’язання перед Радою Європи, реалізувати дорожню карту, розроблену спільно з Європейською Комісією щодо підписання Угоди про асоціацію.

“Всі ці питання знаходяться в робочому стані”, - сказав Президент, зауваживши, що деякі з них не вдається вирішувати через об’єктивні і суб’єктивні причини, зокрема, він назвав непрацюючий парламент.