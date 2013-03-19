Опозиція спіймала регіоналів на кнопкодавстві і вимагає переголосування

Опозиція вимагає переголосування за проект постанови про календарний план роботи Верховної Ради, оскільки відбулося голосування за інших депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Михайло Хміль (фракція “Батьківщина”).

Він підкреслив, що під час голосування Микола Рудьковський голосував за відсутнього Олександра Онищенка, а Юлія Льовочкіна - за депутата Ірину Горіну.

М.Хміль заявив, що є підтверджуюче відео та фотографії голосування за інших депутатів.

Опозиція наполягає на переголосуванні, оскільки відповідно до ухваленого закону, якщо зафіксовано порушення при голосуванні, то проводиться переголосування.

Як відомо, за проект постанови про календарний план проголосувало 227 народних депутатів при необхідних 226 голосах.