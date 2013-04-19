У МОЗ скандал із закупівлями «швидких» назвали інформаційною атакою

«Ще раз хочу попросити журналістів і тих, хто зацікавлений у поширенні об'єктивної інформації: хочете розібратися – будь ласка, ми надамо всю необхідну інформацію. Дуже прошу професійно розбиратися, говорити з фахівцями, а не йти на поводу у тих, хто роздуває скандал. Інакше шкоди для громадян, для тих, чиї права намагаються захищати журналісти, виходить більше, ніж користі», – зазначила радник МОЗ.

«Зараз же ми бачимо продовження спланованої інформаційної кампанії, спрямованої проти МОЗ України. Інформація, озвучена в ЗМІ, отримана на основі аудиту, ініційованого міністерством. Якраз міністерство і захотіло розібратися: як і куди пішли гроші. А за версією ініціаторів скандалу, знову винувато міністерство. Це ж дурість. Яка тоді альтернатива: тихо сидіти і не піднімати ніяких питань, не влаштовувати перевірок?» – резюмувала Ольга Баула.

При цьому експерт зазначила, що за поширюваною неправдивою інформацією стоять зацікавлені особи.

«На цю вудку потрапляють, в першу чергу, опозиційні ЗМІ, як ми бачимо, цього разу – опозиційний телеканал. Але підкидають їм приводи наші депутати. Зокрема, профільний комітет Верховної Ради, який просто веде свою нещадну боротьбу з міністерством. Це вже виходить за рамки здорового глузду», – зазначила Ольга Баула.

Нагадаємо, електронними ЗМІ була поширена інформація з посиланням на канал ТВі, згідно з якою в порушення інтересів держави Міністерством охорони здоров'я України було придбано 216 нових медичних автомобілів Peugeot Boxer. Ці повідомлення містили інформацію про те, що нібито «за кожну машину МОЗ на чолі з Раїсою Богатирьовою» міністерство заплатило більшу суму, ніж комерційна вартість даних автомобілів.

МОЗ України офіційно спростувало дану інформацію. Зокрема, стало відомо, що за часів перебування Раїси Богатирьової на посаді міністра охорони здоров'я України міністерство не здійснювало ніяких закупівель автомобілів швидкої допомоги. Автомобілі, про які йшлося у згаданих матеріалах ЗМІ, були закуплені ще до призначення Раїси Богатирьової на посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра охорони здоров'я. Більше того, повідомляє МОЗ, за ініціативою Раїси Богатирьової Державним українським об'єднанням «Політехмед» у захист державних інтересів за несвоєчасну поставку зазначених автомобілів було здійснено нарахування пені та штрафу в розмірі 27 350 082 грн і звернення до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення грошових коштів (штрафних санкцій). Дана сума, за рішенням суду, була стягнута з постачальника.

На даний момент телеканал ТВі видалив зі свого сайту відповідне повідомлення про закупівлі машин швидкої допомоги.