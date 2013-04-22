На Львівщині 22-річний водій насмерть збив велосипедиста

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 квітня, у селі Сілець Сокальського району.

Водій легкового автомобіля Ford Mondeo, житель Сокальського району, на автодорозі скоїв наїзд на велосипедиста, мешканця міста Червонограда, який від отриманих травм помер на місці події. Проводиться дослідча перевірка.