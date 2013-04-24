Експерти про вибори в Києві: і влада, і опозиція розгублені

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили під час прес-конференції «Яким має бути мер Києва: політико-соціальний портрет».

“Як на мене, вибори треба було проводити зразу після Євро-2012. Зараз маємо різні варіанти. Але паузу затягнули. І в цій ситуації, чим більше її затягують, тим гірше для владної команди. При тому, що опозиція буде мати єдиного кандидата, у влади шансів не буде ніяких. Чим довше вона буде затягувати ці вибори, причому не тільки на міського голову, але й в Київраді вони можуть втратити не просто половину депутатів, а опозиція може взяти дві третини”, - сказав директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

Він також вважає, що невірним є твердження, яке було поширене після виборів до ВР, що будь-який кандидат від опозиції зможе перемогти на виборах мера в столиці.

“Я вважаю, що може перемогти не обов'язково опозиціонер. Так, киянам потрібний політик і гарний господарник. Але мені видається, що питання навіть не в політику чи господарнику. На мою думку, краще експлуатувати зараз образ захисника інтересів киян. Я думаю, що цей образ може тут зіграти, бо киянам набридли і політики, і господарники. Вони хочуть захистити свої інтереси. Я думаю половина киян проголосує за ту людину, яка пообіцяє, умовно кажучи, що влітку на два тижні не будуть відключати гарячу воду в Києві”, - впевнений В.Бала.

Він також підкреслив, що мер столиці не може бути суперопозиціонером чи виключно владним, а має враховувати інтереси всіх.

Експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Антон Фінько зазначив, що якби одразу після того, як відбулася відставка Леоніда Черновецького з посади Київського міського голови були б оголошені вибори, то теперішній голова КМДА Олександр Попов на них переміг би. “Але команда влади припустилася тактичної помилки і зараз їй на багато складніше“, - наголосив експерт.

За словами А.Фінька, обидві команди — владна та опозиційна — зараз перебувають у стані розгубленості. “Бо всім зрозуміло, що у Попова є шанс, але він не є абсолютним, а штовхати на вибори Олександра Вілкула — великий ризик. Віталій Кличко обиратися не хоче, а щодо Порошенка, то є напевно якісь позитивні сигнали з боку Арсенія Петровича (Яценюка - УНІАН) чи можливо Мартиненка, але це не означає, що решта опозиції від цього в великому захваті”, - охарактеризував ситуацію експерт.

Як зазначили експерти, проблема опозиції в тому, що їй важко висунути людину, яка б мала господарський досвід.

"І тут я бачу тільки два кандидати - це Порошенко, який зможе виконувати відповідні функції щодо керівництва містом і друга кандидатура — Володимир Бондаренко, але зрозуміло, що він не буде балотуватися”, - сказав А.Фінько.

Соціолог, засновник «R&B Group» Євген Копатько погодився з думкою попередніх спікерів щодо того, що ризик програти вибори є у обох команд. За його словами, на сьогодні залишаються фаворитами у киян — О.Попов та В.Кличко. Саме їх він назвав основними серйозними потенційними кандидатами на вибори мера столиці. Водночас непогані шанси, на його думку, є у П.Порошенка.

“Порошенко працював і у владі, і в опозиції. В нього більш широка палітра”, - сказав соціолог.

Керівник Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов також назвав П.Порошенка “важковаговиком” серед можливих кандидатів на посаду Київського міського голови. “Він єдина самодостатня як у фінансовому так і в організаційному плані і компромісна як для влади так і для опозиції фігура. Але близький зараз до опозиції”, - сказав він.

При цьому експерт наголосив на тому, що суспільні очікування — це участь В.Кличка у виборах. “Третина киян, очевидно, хотіли б бачити одного з найсильніших українців в мерському кріслі”, - сказав експерт.