Янукович каже, що у другому півріччі Україна заживе ще краще

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

Зокрема, як зазначив В.Янукович, за результатами роботи “в першому півріччі спостерігається хоч і незначне, проте послідовне зростання економічних показників”. «Перше півріччя ми йдемо десь на рівні минулого року з невеликим покращенням у деяких секторах економіки. А друге півріччя ми бачимо по динаміці, що буде краще, ніж перше», - сказав він.

При цьому В.Янукович зазначив, що така ситуація була зумовлена труднощами у роботі Верховної Ради, що часто перешкоджало ефективним діям виконавчої влади, не давало своєчасно реагувати на виклики, що виникали у зв’язку з нестабільною економічною ситуацією у світі.

«Але ми витримали. Ми застосували всі наші можливості для того, щоб це не вплинуло негативно на життєдіяльність країни», - підкреслив В.Янукович.

За його словами, нині ситуація стабілізувалася і парламент розпочав свою роботу, що має величезне значення.

В.Янукович наголосив, що стабільна економічна ситуація у першому півріччі 2013 року та зростання показників у деяких секторах стали основою для подальшого підвищення усіх соціальних виплат. «Як мінімум немає обвалу економіки, ми виконуємо наші всі соціальні зобов’язання, які ми брали по підвищенню заробітних плат, пенсій, - усе це враховано в бюджеті», - сказав він.