Путін каже, що одержав два листи від Березовського

Президент РФ Володимир Путін одержав два листи від бізнесмена Бориса Березовського з проханням повернутися до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав у ході спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.

«Першого листа я одержав від нього на початку цього року в лютому, напевно, а другого - зовсім недавно, вже після його смерті», - сказав В.Путін.

Він зазначив, що один з листів був повністю рукописним, другий - частково рукописним.

За словами Президента РФ, ці листи йому передали партнери Б.Березовського по бізнесу.

«Так, він пише про те, що зробив багато помилок, завдав збитку, просить його звільнити і дати можливість повернутися на батьківщину», - зазначив В.Путін.

Президент Росії також повідомив, що не відповів на ці листи.

«Він просив можливість повернутися до Росії. Звичайно, глава держави може помилувати, але для цього потрібно зробити юридичний аналіз, я вже не кажу про моральний бік справи. Потрібно було проконсультуватися з Верховним судом, прокуратурою», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи могла смерть Б.Березовського бути організована західними спецслужбами, Президент РФ сказав: «Все можливо, але у нас такої інформації немає».

При цьому В.Путін зазначив, що не проти те, щоб Б.Березовського поховали в Росії.

Як повідомляв УНІАН, Б.Березовського було знайдено мертвим наприкінці березня у своєму будинку у Великобританії, де він одержав притулок. За попередніми даними, причиною смерті стало повішання.

5 квітня в британській поліції повідомили, що патологоанатоми досліджуватимуть тіло Б.Березовського протягом найближчих двох місяців.

У Росії Б.Березовський обвинувачувався відразу за кількома статтями Кримінального кодексу РФ, серед яких "шахрайство", "неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті", "перевищення службових повноважень".