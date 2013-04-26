ЦВК затвердила форми документів для всеукраїнського референдуму

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ЦВК, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії, яке провів її голова Володимир Шаповал.

Крім того, ЦВК затвердила розподіл додаткових коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів Лучистівського сільського голови Алуштинської міської ради (Крим), призначених Верховною Радою України на 2 червня 2013 року, на суму 33 тис. 500 грн.

Також комісія встановила Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій та Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.