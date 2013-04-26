УДАР заявляє, що ДАІ вставляє палки в колеса роменським перевізникам

Працівники ДАІ забороняють роменським автоперевізникам везти людей на акцію «Вставай, Україно!», яка відбудеться в Сумах 27 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу» з посиланням на заступника голови Сумської облорганізації партії Олександра Сугоняко.

«Працівники ДАІ заявляють, що автоперевізники матимуть проблеми. «Будете їхати – будете страждати!», - кажуть ДАІшники автопідприємцям», - наголосив О.Сугоняко.

За його словами, до найбільших автоперевізників міста Ромни сьогодні завітали представники ДАІ і пообіцяли неприємності тим, хто наважиться надавати послуги опозиційній партії.

«Зараз люди намагаються купити квитки на рейсові автобуси, але місць на них чомусь немає. Невже влада думає, що якщо заважати людям висловлювати свою громадянську позицію, то вони змінять думку про діючий режим? Ми будемо звертатись до прокуратури з вимогою відреагувати на порушення закону з боку «правоохоронців із жезлами», - зауважив заступник голови Сумської облорганізації партії «УДАР».