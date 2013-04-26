У Тернополі заборонили годувати дітей продуктами з барвниками і підсилювачами смаку

Як передає кореспондент УНІАН, з ініціативою даної заборони виступив секретар міської ради Ігор Турський, мотивуючи її потребою збереження здоров’я дітей.

«Вже з шкільних років необхідно дбати про прищеплення дітям культури раціонального та збалансованого харчування», – наголосив він.

Представляючи проект І.Турський також зазначив, що дану заборону підтримала постійна комісія міської ради з питань освіти, науки і культури.

Відтак депутати своїм рішенням заборонили "адміністраціям комунальних навчальних закладів міста замовляти, приймати та використовувати для харчування учнів продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, посилювачі смаку та консерванти". У разі виявлення такої продукції, згідно з прийнятим рішенням, керівники навчальних закладів зобов’язані розривати угоди з постачальниками або суб’єктами підприємницької діяльності, які забезпечують харчування у школах.

Попередньо контроль за виконанням даного рішення пропонувалося закріпити за міським управлінням муніципальної поліції. «Це питання мала б контролювати санстанція, але вона виконує свою роботу неякісно. Тому пропоную залучити муніципальну поліцію», – сказав І.Турський.

Однак, частина депутатів виступила проти такої пропозиції, відтак контролювати дану заборону будуть таки органи санстанції та профільні інспекції.

Загалом, за заборону в навчальних закладах продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, посилювачі смаку та консерванти, проголосували 38 із 49 зареєстрованих депутатів, ще 11 - не голосували.