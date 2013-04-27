Батьківщина: рішення комісії щодо Тимошенко продиктоване особисто Януковичем

В Об’єднаній опозиції «Батьківщина» розцінюють сьогоднішнє рішення Комісії при президентові України у питаннях помилування відмовитися внести пропозицію про застосування помилування до Юлії Тимошенко виключно як політичне та продиктоване особисто Віктором Януковичем.

Про це йдеться в заяві прес-служби «Батьківщини», переданій УНІАН.

«Дане рішення вкотре підтвердило замовний характер справ, порушених проти Юлії Тимошенко, та пряму зацікавленість Януковича в тому, щоб його головний політичний опонент продовжував незаконно перебувати за ґратами. Адже рішення Комісії про помилування носять лише рекомендаційний характер, а президент приймає особисте рішення про помилування тієї чи іншої особи», - наголосили в прес-службі.

«Президент України має необмежене право на помилування, порядок та особливості його застосування визначається самим президентом і його указами. Тому, на сьогодні немає жодних юридичних підстав, які заважають винести позитивне рішення в цій справі, крім відсутності політичної волі у Віктора Януковича», - переконані автори заяви.

«Комісія, по суті, втекла від відповідальності, сховавшись за юридично беззмістовним виправданням про те, що нібито не може вносити відповідні пропозиції, поки триває розслідування кримінальних справ проти Юлії Тимошенко та не завершено їх судовий розгляд. Члени комісії просто забули про існування презумпції невинуватості», - підкреслюється в заяві.

«На жаль, своїм несправедливим рішенням комісія проігнорувала звернення сотень відомих та авторитетних українців: дипломатів і послів, політологів і громадських діячів, Героїв України, чемпіонів паралімпійських ігор, письменників, колишніх урядовців, депутатів місцевих рад, громадськості Києва, Запоріжжя, Закарпаття, Донеччини та інших міст і регіонів України», - вважають в «Батьківщині».

«Відмовившись помилувати Юлію Тимошенко, режим Януковича перекреслює європейську перспективу України, оскільки негайне звільнення політичних в’язнів та припинення політично вмотивованого кримінального переслідування проти опонентів влади є однією з принципових вимог Європейського союзу на шляху до підписання Угоди про Асоціацію з Україною», наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, в суботу Комісія при президентові у питаннях помилування не знайшла підстав для внесення пропозицій про застосування помилування до Ю.Тимошенко.