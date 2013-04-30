Президент ЄНП: Єдиний спосіб відновити права Тимошенко – звільнити її

Про це йдеться у коментарі В.Мартенса щодо сьогоднішнього рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі “Тимошенко проти України”, текст якого передано УНІАН.

“Європейський суд з прав людини чітко продемонстрував, що Ю.Тимошенко була жертвою свавільного та вибіркового правосуддя, чиєю метою була її ізоляція від політичного життя. Єдиний шлях, яким Україна може відновити права Ю.Тимошенко – звільнити її”, - переконаний Президент ЄНП.

В.Мартенс також додав, що Європейська народна партія не підтримає підписання угоди про асоціацію з країною, яка не поважає фундаментальних принципів демократії та незалежного правосуддя.

“Угода про асоціацію з Україною буде підписана у Вільнюсі в листопаді лише, якщо українська влада виконає умови, висунуті Європейським Союзом, включаючи припинення вибіркового правосуддя та негайне звільнення Ю.Тимошенко”, - наголосив В.Мартенс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.