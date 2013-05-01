Позафракційні депутати можуть об’єднатися у групу

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами І.Єремеєва, нові депутатські групи сформуються ближче до осені.

«Перед новим роком буде точка, коли тектонічні рухи в парламенті закінчаться», - вважає він.

На запитання, чи бачить він потенціал для створення нової депутатської групи у складі позафракційних парламентаріїв, І.Єремеєв зауважив, що кількість людей для того, щоб створити групу є. «Але немає необхідного магнетизму. Сьогодні серед цих трьох десятків депутатів є різні центри тяжіння, і вони не завжди одностайні», - сказав він.

На його думку, позафракційні депутати ще не готові сформувати групу.

«Але перші обриси такого формування є. Та зараз не можна сказати, що ця група об’єднає всіх позафракційних депутатів. Там надто багато центрів тяжіння», - зазначив І.Єремеєв.

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Відповідаючи на запитання, чи можете він очолити нову депутатську групу, І.Єремеєв зауважив, що готовий розглядати таку пропозицію.

«Якщо буде створена така група, і до мене прийдуть з пропозицією, щоб я очолив таку групу, я її розгляну. Чи я погоджусь – не знаю. Чому я шість років не був народним депутатом – це було моє свідоме рішення. Я не переконаний, що я готовий займатися такою активною формою політики», - зазначив він.