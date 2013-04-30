Політолог чекає хвилю "тушок" з опозиції
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко прогнозує хвилю перебіжчиків із опозиції, яка може повторити долю партії “Наша Україна”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відзначивши, що парламентська більшість має проблему із забезпеченням стабільної кількості депутатів, які б голосували за рішення, що відповідають інтересам влади.
“Думаю, що цю проблему будуть вирішувати найближчим часом або зміною регламенту і створенням однієї-двох груп позафракційних депутатів з нинішніх позафракційних депутатів, можливо, там і частина опозиційних депутатів приєднається, - для того, щоб можливості для ситуативної більшості розширилися”, - сказав В.Фесенко.
Крім того, за словами політолога, більшості потрібно порушити питання дисципліни, особливо в Партії регіонів, якій також потрібно чіткіше домовлятися із комуністами.
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“Але створення додаткових депутатських груп ще буде спрямоване на те, щоб зменшити залежність від комуністів, тому що вона є серйозною проблемою для Партії регіонів й обмежує її діяльність у Верховній Раді”, - сказав В.Фесенко і додав, що це також може провокувати хвилю перебіжчиків з опозиції до фракції влади або до позафракційних депутатів.
Водночас В.Фесенко відзначив і проблеми голосування в опозиції. Зокрема, за словами експерта, ряд депутатів не голосували за скасування пенсійної реформи та відставку уряду, і це є свідченням того, що існують “серйозні проблеми з дисципліною і з подвійною політичною грою окремих опозиційних депутатів”.
Як сказав політолог, зростає конфліктна напруженість всередині фракції “Батьківщина”, що послаблює опозицію в цілому.
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На його думку, через це “Батьківщина” зараз є “слабкою ланкою” парламентської опозиції. “Для Об’єднаної опозиції, фракції “Батьківщина” зараз є великий ризик повторити сумну долю “Нашої України”, - сказав В.Фесенко.