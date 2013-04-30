Політолог чекає хвилю "тушок" з опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відзначивши, що парламентська більшість має проблему із забезпеченням стабільної кількості депутатів, які б голосували за рішення, що відповідають інтересам влади.

“Думаю, що цю проблему будуть вирішувати найближчим часом або зміною регламенту і створенням однієї-двох груп позафракційних депутатів з нинішніх позафракційних депутатів, можливо, там і частина опозиційних депутатів приєднається, - для того, щоб можливості для ситуативної більшості розширилися”, - сказав В.Фесенко.

Крім того, за словами політолога, більшості потрібно порушити питання дисципліни, особливо в Партії регіонів, якій також потрібно чіткіше домовлятися із комуністами.

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“Але створення додаткових депутатських груп ще буде спрямоване на те, щоб зменшити залежність від комуністів, тому що вона є серйозною проблемою для Партії регіонів й обмежує її діяльність у Верховній Раді”, - сказав В.Фесенко і додав, що це також може провокувати хвилю перебіжчиків з опозиції до фракції влади або до позафракційних депутатів.

Водночас В.Фесенко відзначив і проблеми голосування в опозиції. Зокрема, за словами експерта, ряд депутатів не голосували за скасування пенсійної реформи та відставку уряду, і це є свідченням того, що існують “серйозні проблеми з дисципліною і з подвійною політичною грою окремих опозиційних депутатів”.

Як сказав політолог, зростає конфліктна напруженість всередині фракції “Батьківщина”, що послаблює опозицію в цілому.

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На його думку, через це “Батьківщина” зараз є “слабкою ланкою” парламентської опозиції. “Для Об’єднаної опозиції, фракції “Батьківщина” зараз є великий ризик повторити сумну долю “Нашої України”, - сказав В.Фесенко.