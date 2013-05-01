Туск розповів про враження свого міністра від Януковича

Президент України Віктор Янукович краще розуміє потребу "гуманного ставлення" до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Варшаві, про це заявив голова уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи враження міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який минулого тижня перебував у Києві з візитом.

"Він передав мені свої враження після багатогодинної розмови з Президентом Януковичем. У нього склалося враження, що Президент Янукович краще та глибше розуміє потребу гуманного ставлення до Тимошенко, навіть якщо українська влада переконана в тому, що вона припустилася проступків чи злочину", - сказав Д.Туск, слова якого наводить РАР.

Голова польського уряду нагадав, що Європейський Союз негативно оцінює ситуацію із Тимошенко. На думку Туска, у судовому процесі "не все виглядало об'єктивно".

Як сказав Туск, завжди необхідно з великою увагою стежити за ситуацією, коли після приходу нової влади в ув’язненні опиняються представники попередньої влади. "Іноді немає виходу, але це завжди породжує обґрунтований неспокій", - відзначив він.