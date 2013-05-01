Туск розповів про враження свого міністра від Януковича
Янукович краще та глибше розуміє потребу "гуманного ставлення" до Тимошенко, вважає прем'єр Польщі.
Президент України Віктор Янукович краще розуміє потребу "гуманного ставлення" до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Варшаві, про це заявив голова уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи враження міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який минулого тижня перебував у Києві з візитом.
"Він передав мені свої враження після багатогодинної розмови з Президентом Януковичем. У нього склалося враження, що Президент Янукович краще та глибше розуміє потребу гуманного ставлення до Тимошенко, навіть якщо українська влада переконана в тому, що вона припустилася проступків чи злочину", - сказав Д.Туск, слова якого наводить РАР.
Голова польського уряду нагадав, що Європейський Союз негативно оцінює ситуацію із Тимошенко. На думку Туска, у судовому процесі "не все виглядало об'єктивно".
Як сказав Туск, завжди необхідно з великою увагою стежити за ситуацією, коли після приходу нової влади в ув’язненні опиняються представники попередньої влади. "Іноді немає виходу, але це завжди породжує обґрунтований неспокій", - відзначив він.