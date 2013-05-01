Активістів КУПРу міліція відпустила до завтра - буде суд

Про це написав голова правління КУПРу Сергій Мельниченко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що “нещодавно активісти КУПРу вийшли з райвідділку міліції”.

“На мене склали адмінпротокол за ст.185-1 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку організації мирних зібрань) тобто, що похід до Ботанічного саду для малювання магнолій, потребує відповідної заявки, а санкцією статті передбачено адмінарешт до 15 діб”, - пише С.Мельниченко. Крім того повідомляє: “На активісток КУПРу Тетяну Ліходєєву та Єлизавету Жарікову склали адмінпротоколи за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство). В чому суть хуліганських дій міліція так і не пояснила. За санкцією цієї статті теж передбачений адмінарешт до 15 діб”.

С.Мельниченко повідомляє : “Нас на завтра викликали на 11.00 до суду...”.

Як повідомляв УНІАН. сьогодні у Києві міліція затримала активістів КУПРу, які намагалися пошкодити плакати прихильників КПУ. Серед затриманих – С.Мельниченко. «Близько 11 години декілька молодиків намагалися завадити учасникам ходи Хрещатиком та вчинити протиправні дії», - повідомили у міліції і додали, що «працівники міліції, які задіяні на охорону громадського порядку, відреагували миттєво та не допустили правопорушень».

Сьогодні на своїй сторінці у Facebook С.Мельниченко написав, що “дії міліції були явно неправомірними та з перевищенням владних повноважень”.

За словами С.Мельниченка, “мета затримання нам невідома”. “Жодних протиправних дій ми не вчиняли і не планували вчиняти. Ми мирно йшли по Хрещатику, маючи намір відсвяткувати свято в Ботанічному саду. В руках у деяких активістів були тільки чисті ватмани для малювання”, - написав С.Мельниченко. Він зауважив, що “на них не було нічого написано, жодних гасел”.

“На них активістки мали намір малювати магнолії у Ботанічному саду. Таким чином, ми намагалися організувати культурно-просвітницьке дозвілля у Ботанічному саду. Однак, мабуть, святкування відбудеться у міліції...”, - написав С.Мельниченко.