Предстоятелі християнських церков просять Януковича помилувати Тимошенко

Про це йдеться у зверненні предстоятелів церков до Президента, яке цитує прес-служба партії «Батьківщини».

Вони закликають "проявити милосердя і згідно християнської традиції до Свята Воскресіння Христового помилувати Юлію Володимирівну Тимошенко та звільнити її від відбування покарання на підставі п.27 ч.1 статті 106 Конституції України та ч.1 статті 87 Кримінального кодексу України".

Предстоятелі церков пишуть, що "з радістю і надією зустріли у день Благовіщення Пресвятої Богородиці рішення Президента про помилування Юрія Луценка та Георгія Філіпчука".

"Цей богоугодний вчинок Президента став суттєвим кроком для виправлення наслідків застосування вибіркового правосуддя в нашій державі", - йдеться у зверненні.

"Церква не втручається у державні справи, але, разом з тим, закликає до прощення, милосердя і любові до ближнього. Переконані, що помилування Юлії Володимирівни Тимошенко та звільнення її від подальшого покарання стане виявом цих Богом заповіданих чеснот", - наголошують глави церков.

Предстоятелі християнських церков моляться, щоб слова Святого Євангелія, які вони процитували у своєму зверненні, надихнули Януковича на вірне і милосердне рішення.

"Закликаємо на Вас Боже благословення", - йдеться у зверненні, яке підписали предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат), Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет; верховний архиєпископ Києво-Галицький, отець і глава УГКЦ Святослав Шевчук; предстоятель Української автокефальної православної церкви, митрополит Київський і всієї України Мефодій; президент Всеукраїнського Союзу об’єднань євангельських християн-баптистів В’ячеслав Нестерук; єпископ Церкви християн віри євангельської України Михайло Паночко; архієпископ Римо-католицької церкви в Україні Петро Мальчук.

У прес-служба партії нагадали, що з подібним клопотанням до глави держави раніше звернулися представники майже всіх регіонів України, а також дипломати, правники, політологи, представники експертного середовища, відомі вітчизняні медики, архієпископи українських церков.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Філіпчука.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.