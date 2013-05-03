Тернопільська «Свобода» заявляє про підготовку провокацій на 9 травня

Голова Тернопільської міської організації ВО «Свобода», депутат облради Роман Навроцький закликав правоохоронні органи не допустити під час святкування 9 травня у Тернополі провокацій, зокрема, використання забороненої в місті радянської символіки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної організації партії, про це сказано у його зверненні до прокуратури та управління МВС в Тернопільській області.

У ньому він нагадав, що у Тернополі рішенням міської ради від 8 квітня 2011 року заборонено публічно використовувати символіку радянського та нацистського режимів.

«Мені стало відомо, що 9 травня цього року окремі громадські об'єднання планують масштабні провокаційні заходи, спрямовані на загострення громадського протистояння, що може призвести до порушень законності у Тернополі та області. У дні пам’яті загиблих у Другій світовій війні такі дії можуть загрожувати громадському порядку. Поява радянської та нацистської символіки під час масових заходів буде розцінена як грубе ігнорування рішення органу місцевого самоврядування з боку правоохоронців, бездіяльність органів правопорядку та службове недбальство їхніх посадових осіб», – застеріг у зверненні Навроцький.

При цьому він зауважив, що минулого року правоохоронці уже зігнорували рішення міської ради, забезпечивши охорону представників компартії, які 9 травня пройшлися колоною з червоними прапорами в парку Слави.

Відтак Навроцький закликав правоохоронців цього року не допустити порушення рішення міської ради про заборону публічного використання символіки радянського та нацистського режимів та попередити порушення громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року у Тернополі в парку Слави виникла сутичка між правоохоронцями та депутатами міської й обласної рад від ВО «Свобода», які намагалися перешкодити комуністам провести похід з прапорами КПУ до пагорба Слави.

Як зазначив тодішній голова облради і голова обласної організації ВО «Свобода» Олексій Кайда, депутати від ВО «Свобода» у такий спосіб намагалися не допустити проведення несанкціонованого заходу, оскільки комуністи не подавали заявку на проведення масового заходу, окрім того несли прапори із символікою, забороненою у місті.