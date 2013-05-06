Кожара відвідає з робочим візитом США

Як сказав на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс, програмою перебування в Нью-Йорку передбачена зустріч міністра з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, брифінг в Раді безпеки ООН з метою представлення пріоритетів головування України в ОБСЄ.

Також Кожара проведе зустрічі в Генеральному консульстві України в Нью-Йорку між усиновленими українськими дітьми та їх американськими родинами, а також з представниками української та єврейської громад США.

На 8 травня в місті Вашингтон запланована зустріч Кожари з Державним секретарем США Джоном Керрі.

Крім того, міністр візьме участь у слуханнях у Гельсінській комісії при Конгресі США з пріоритетних питань українського головування в ОБСЄ, проведе зустрічі з членами Конгресу США, представниками бізнес-кіл та української діаспори США.

Заплановані також зустрічі з відповідними американськими структурами, у тому числі з представниками національної паркової служби США для обговорення питання спорудження у місті Вашингтон пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Кожара виступить з промовою на круглому столі, організованому Національним демократичним інститутом та проведе зустріч із президентом цього закладу, колишнім держсекретарем США Мадлен Олбрайт.