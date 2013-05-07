Табачник заявляє, що повернув «правду про війну» в підручники з історії

Міністр освіти і науки Дмитиро Табачник заявляє, що йому з колегами вдалось повернути правду про Велику Вітчизняну війну в підручники з історії.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки, про це Табачник сказав сьогодні під час урочистого привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни з Днем Перемоги.

«Нам з колегами вдалося за останні роки відновити пам’ять Великої Вітчизняної війни – у першу чергу, повернути правду про війну у шкільні підручники, конспекти, методичні посібники для вчителів. Ця робота продовжується, і проводиться вона спільно з ветеранськими організаціями – як локального, так і всеукраїнського рівня», – сказав міністр.

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Табачник зазначив, що завдяки подвигу ветеранів «майже сім десятиліть поспіль наша земля не знала стрілянини, бомбардування і війни».

«Я думаю, що будь-які слова, порівняння та епітети не зможуть повною мірою передати значення Великої Перемоги, значення подвигу солдат, які захистили та визволили рідну землю, які принесли світло свободи і перемоги половині Європи», - сказав він.