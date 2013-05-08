У ПР кажуть, що призначать усі перевибори - якщо не завадить опозиція

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян.

«Вибори відбудуться, у всякому разі до кінця року мають відбутися. Якщо не будуть блокувати більше парламент і ми будемо приймати закони, у тому числі і вибори у місті Києві, і вибори в інших містах, і вибори відбудуться до Верховної Ради. Партія регіонів за те, щоби вибори відбулися, і як тільки буде рішення Конституційного суду, ми проголосуємо за вибори по Києву, ми призначмо вибору у інших містах, і підтримаємо однозначно вибори на цих спірних, скандальних округах», – заявив Стоян.

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Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України.

28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ). 6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах 29 грудня 2012 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 54 народних депутатів.

9 січня 2013 року голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного Суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п’яти проблемних одномандатних округах. За словами О.Єфремова, КС має вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах – ЦВК або парламент.

23 квітня Конституційний Суд України відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо перевиборів в п’яти «проблемних округах».