Яценюк впевнений, що Черкаси повторять долю Києва і Чернівців
Яценюк впевнений, що діюча влада не призначить вибори мера Черкас протягом 60 днів.
Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк впевнений, що діюча влада не призначить вибори мера Черкас протягом 60 днів, як це має бути згідно з законом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це один із лідерів об’єднаної опозиції заявив журналістам сьогодні, 25 квітня, під час підходу до преси на акції опозиції “Вставай, Україно!” в Черкасах.За його словами, влада має призначити вибори мера Черкас замість усунутого 24 квітня Сергія Одарича протягом 60 днів.
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Водночас він зазначив, що впевнений, що влада цього не зробить, як не зробила це в Чернівцях, Києві та інших містах.
За його словами, влада розуміє, що у випадку виборів мера міста в Черкасах вона не зможе привести до влади свого кандидата, оскільки його не підтримають виборці. “Влада боїться виборів, боїться відповідальності” - підсумував лідер фракції "Батьківщина".
Як повідомляв УНІАН, в Черкасах сьогодні проходить всеукраїнська акція “Вставай, Україно!” за участю лідерів опозиції голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка та голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока та лідера партії «УДАР» Віталія Кличка. В акції беруть участь близько 5 тис. чоловік.
24 квітня Черкаська міська рада проголосувала за відставку мера Черкас Сергія Одарича.