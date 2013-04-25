Яценюк впевнений, що Черкаси повторять долю Києва і Чернівців

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк впевнений, що діюча влада не призначить вибори мера Черкас протягом 60 днів, як це має бути згідно з законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це один із лідерів об’єднаної опозиції заявив журналістам сьогодні, 25 квітня, під час підходу до преси на акції опозиції “Вставай, Україно!” в Черкасах.

За його словами, влада має призначити вибори мера Черкас замість усунутого 24 квітня Сергія Одарича протягом 60 днів.

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Водночас він зазначив, що впевнений, що влада цього не зробить, як не зробила це в Чернівцях, Києві та інших містах.

За його словами, влада розуміє, що у випадку виборів мера міста в Черкасах вона не зможе привести до влади свого кандидата, оскільки його не підтримають виборці. “Влада боїться виборів, боїться відповідальності” - підсумував лідер фракції "Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, в Черкасах сьогодні проходить всеукраїнська акція “Вставай, Україно!” за участю лідерів опозиції голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка та голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока та лідера партії «УДАР» Віталія Кличка. В акції беруть участь близько 5 тис. чоловік.

24 квітня Черкаська міська рада проголосувала за відставку мера Черкас Сергія Одарича.