Генсек ООН похвалив Україну

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун високо оцінює зусилля України у сфері миротворчості.

Про це він сказав під час зустрічі у штаб-квартирі ООН із міністром закордонних справ України, діючим головою ОБСЄ Леонідом Кожарою, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

У ході зустрічі було обговорено широкий спектр найбільш актуальних питань порядку денного Україна-ООН, а також взаємодії ООН з ОБСЄ.

Сторони висловили задоволення виведенням взаємин Україна-ООН на безпрецедентно високий рівень динаміки, досягнутий завдяки встановленню конструктивних і довірливих відносин між Президентом України та Генсекретарем ООН, йдеться в повідомленні.

Генсек ООН вчергове відзначив непересічний внесок України у забезпечення глобальної ядерної безпеки та роззброєння, а також дав високу оцінку зусиллям нашої держави у сфері миротворчості. У цьому контексті Кожара порушив перед Генсекретарем низку актуальних практичних питань участі України в операціях ООН з підтримання миру, зазначили в МЗС

Крім того, як відзначили в зовнішньополітичному відомстві, за словами Генсекретаря ООН, перші кроки головування в ОБСЄ стали підтвердженням вагомої ролі України на міжнародній арені та в Європейському регіоні.

Обмінявшись думками щодо пріоритетів Українського головування, сторони констатували існування багатьох спільних для двох найбільших міжнародних організацій тем та намітили перспективні напрямки співпраці між ними, йдеться в повідомленні.

Кожара запросив делегацію ООН взяти участь в ініційованій Українським головуванням Міжнародній конференції з протидії торгівлі людьми (м. Київ, 10-11 червня ц.р.) та Міністерському засіданні ОБСЄ (м. Київ, 5-6 грудня ц.р.).