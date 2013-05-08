15 травня о 10.30 у Києві відбудеться презентація реконструкції лодії IX-XI століть «Князь Володимир»

Запрошуємо вас стати свідками видатної події історичної науки України — завершення експерименту з відтворення бойової лодії Київської Русі IX-XI століть. Вершиною експерименту стане наукова експедиція на судні «Князь Володимир» по Дніпру. Подія відбудеться завдяки спільним зусиллям «Парку Київська Русь» та Інституту археології Національної академії наук України.

Судно пройде історичним водним шляхом, який в епоху Київської Русі з‘єднував столицю князівства з південними прикордонними форпостами. Експеримент дозволить встановити, за який час додали відстані середньовічні плавзасоби епохи Київської Русі під вітрилами та на веслах.

Перед початком наукової експедиції відбудеться урочиста презентація лодії «Князь Володимир» та прес-конференція.

У заході візьмуть участь:

Сергій Воронов – керівник наукового експерименту, член Національної комісії України з питань ЮНЕСКО яхтовий капітан лодії «Князь Володимир»;

Володимир Янченко – президент «Парку Київська Русь»;

Костянтин Грищенко – віце-прем’єр-міністр України;

Андрій Єрмолаєв – директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України;

Андрій Киштимов – член правління Білоруського Комітету ICOMOS (Міжнародна рада з питань збереження пам’ятників та визначних місць).

Презентація лодії «Князь Володимир» відбудеться на пляжі біля Південного мосту 15 травня о 10.30.

Для журналістів буде організовано прес-тур. Виїзд 15 травня о 9.30 від станції метро «Контрактова площа».

Акредитація та детальна інформація 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.