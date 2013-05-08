На Хмельниччині посеред дороги вантажівка провалилася в яму (фото)

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 7 травня о 9:45 до державної пожежно-рятувальної частини міста Старокостянтинів надійшло повідомлення про те, що по вул. Миру на стоянці торгового центру провалився в яму автомобіль Mercedes.

З'ясувалося, що унаслідок підмивання ґрунту сталося просідання бетонного покриття автостоянки, від чого й утворилося провалля, в яке потрапив автомобіль.

Співробітники ДСНС за допомогою автокрану та дерев`яних підкладок витягли вантажний автомобіль та передали його власнику.