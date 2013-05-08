На Хмельниччині посеред дороги вантажівка провалилася в яму (фото)
17:47, 08 травня 2013Політика
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У Хмельницькій області автомобіль потрапив у провалля, що утворилося внаслідок підмивання ґрунту.
Вантажівка провалилася в яму, що утворилася через підмивання грунту / Фото : Вголос
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 7 травня о 9:45 до державної пожежно-рятувальної частини міста Старокостянтинів надійшло повідомлення про те, що по вул. Миру на стоянці торгового центру провалився в яму автомобіль Mercedes.
З'ясувалося, що унаслідок підмивання ґрунту сталося просідання бетонного покриття автостоянки, від чого й утворилося провалля, в яке потрапив автомобіль.
Співробітники ДСНС за допомогою автокрану та дерев`яних підкладок витягли вантажний автомобіль та передали його власнику.
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