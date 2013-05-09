Янукович: Всебічний розвиток людини є найголовнішим пріоритетом держави

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор Янукович заявив на урочистому зібранні з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

«Ми творимо сучасну, модернізовану Українську державу. І щоб звершити це, нам, як і в далекому минулому, так потрібні довіра, взаємоповага, велика духовна єдність… Нині пріоритетом і конституційним обов’язком молодої Української держави є всебічний розвиток людини», - сказав глава держави.

Він зазначив, що поряд з творенням нової інноваційної моделі економічного розвитку вкладаються великі зусилля у гуманістичній вимір модернізації.

За словами Президента, створюються умови для того, щоб українці могли дати дітям якісну освіту, забезпечити повноцінний фізичний і творчий розвиток.

«Суттєво збільшено допомогу сім’ям з дітьми, на догляд за дітьми з особливими потребами. Велика увага надається підтримці обдарованих дітей», - підкреслив Янукович.