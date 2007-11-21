У БЮТ згодні розглянути кандидатуру Плюща за трьох умов

Член блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що кандидатура Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради може бути розглянута, якщо він підпише коаліційну угоду з БЮТ і відмовиться від ідеї створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я абсолютно готовий розглянути кандидатуру І.ПЛЮЩА, якщо її внесе Президент, але за умови, що І.ПЛЮЩ офіційно підпише коаліційну угоду з БЮТ і відмовиться від цілковито абсурдної ідеї – так званої коаліції національної єдності у складі БЮТ, «Нашої України» і Партії регіонів, тому що це явна спроба торпедувати створення демократичної коаліції, оскільки всім зрозуміло, що БЮТ в таку «ширку» не піде», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Він також зазначив, що Президент як лідер блоку “Наша Україна” має безумовне право запропонувати фракції для розгляду ту чи іншу кандидатуру на посаду спікера.

Т.СТЕЦЬКІВ повідомив, що, за його інформацією, завтра, 22 листопада, на засіданні фракції НУ-НС буде присутній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що для нього особисто було б краще, якби в українському парламенті була «нова якість керівництва».