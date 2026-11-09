Microsoft виправила дратівливу проблему Windows, яка мучила користувачів 30 років

Йдеться про функцію залипання клавіш та фільтрацію клавіш, передбачену за замовчуванням.

Microsoft готує невелику, але корисну зміну в Windows 11, яка позбавить користувачів від дратівливого повідомлення, знайомого ще з часів Windows 95. Йдеться про запити на увімкнення спеціальних функцій Sticky Keys ("Залипання клавіш") та Filter Keys ("Фільтрація клавіш"), пише Neowin.

Ці функції з’явилися понад 30 років тому. Sticky Keys призначена насамперед для користувачів, яким складно одночасно натискати кілька клавіш. Наприклад, замість одночасного натискання Ctrl + C можна спочатку натиснути Ctrl, відпустити її, а потім натиснути C.

Filter Keys виконує схожу функцію та дозволяє Windows ігнорувати занадто короткі або повторювані натискання клавіш. Для деяких користувачів такі можливості дійсно корисні, однак для решти їхні автоматичні сповіщення давно стали джерелом роздратування.

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Проблема виникає, коли користувач випадково натискає клавішу Shift п’ять разів поспіль. Після цього Windows показує діалогове вікно з пропозицією увімкнути Sticky Keys. Особливо неприємно це під час швидкого набору тексту або гри, коли раптове вікно може перервати роботу або ігровий процес.

Раніше, щоб повністю позбутися таких запитів, користувачеві доводилося самостійно шукати відповідні параметри в налаштуваннях Windows. Тепер Microsoft вирішила значно спростити цей процес. У останніх попередніх збірках Windows 11 компанія оновила діалогове вікно Sticky Keys і додала до нього окремий перемикач "Ніколи не вмикати Sticky Keys за допомогою цієї комбінації клавіш". Аналогічна зміна стосується й Filter Keys.

Після вибору цієї опції Windows більше не повинна показувати цей запит при випадковому натисканні комбінації клавіш. При цьому самі функції нікуди не зникають – користувачі, яким вони дійсно потрібні, як і раніше зможуть ними користуватися.

Нововведення виявлено в тестовій збірці Windows 11 Insider Preview 26320.9876 із Beta-каналу. Також у ньому Microsoft виправила низку помилок і додала в операційну систему вбудований інструмент для перевірки швидкості інтернету. Найближчим часом воно стане доступним для всіх користувачів.

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася опція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

Користувачам розповіли, як безкоштовно продовжити підтримку Windows 10 ще на рік. Компанія продовжує випускати критичні виправлення для користувачів, які підключили програму Extended Security Updates (ESU).

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