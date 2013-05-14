У Франції вводять податок на вино

Таким чином Сенат вирішив підтримати політику міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку у сфері надмірного споживання алкоголю, цукру, тютюну і жирної їжі, повідомляє euromag.ru з посиланням на французький Le JDD.

Однак відомі винороби вважають зростання податкової ставки до 4 сантимів за пляшку цілком підйомним і таким, що не завдасть збитків бізнесу.

У той же час, економісти міністерства охорони здоров'я вважають доречним зростання, щонайменше, на 10%. Тільки в такій ситуації стане можливою розмова про зменшення споживання алкогольних напоїв. Відповідно, кожна пляшка вина і пива коштуватиме дорожче практично на 60 сантимів.

Збільшення податкової ставки позитивно позначиться на казні держави. Щорічний дохід в цьому разі зросте від 1,3 до 2,7 млрд євро, які додадуться до вже сплачуваних 5 млрд.