Під вигуки «Юлі - волю» нові судді КС Тупицький і Литвинов склали присягу (фото)
10:50, 15 травня 2013Політика
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Новопризначені судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Литвинов склали присягу у Верховній Раді.
Як передає кореспондент УНІАН, під час складення ними присяги народні депутати з фракції “Батьківщина” не припиняли скандувати “Юлі - волю”.
Батьківщина нагадала про Тимошенко / Фото з Facebook Віктора Чумака
Після церемонії складення суддями присяги голова ВР Володимир Рибак попросив депутатів привітати суддів із вступом на посаду і подякував за присутність Президенту України Віктору Януковичу, прем’єр-міністру Миколі Азарову та першому віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову, а також представникам КС та Верховного суду.
Після цього опозиція почала скандувати: “Банду геть”.
Як повідомляв УНІАН, 14 травня Президент призначив Тупицького суддею Конституційного суду України.
Литвинова суддею КС призначив з’їзд суддів України.
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