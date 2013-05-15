Під вигуки «Юлі - волю» нові судді КС Тупицький і Литвинов склали присягу (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, під час складення ними присяги народні депутати з фракції “Батьківщина” не припиняли скандувати “Юлі - волю”.

Після церемонії складення суддями присяги голова ВР Володимир Рибак попросив депутатів привітати суддів із вступом на посаду і подякував за присутність Президенту України Віктору Януковичу, прем’єр-міністру Миколі Азарову та першому віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову, а також представникам КС та Верховного суду.

Після цього опозиція почала скандувати: “Банду геть”.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Президент призначив Тупицького суддею Конституційного суду України.

Литвинова суддею КС призначив з’їзд суддів України.