Кириченко не має доказів того, що Лазаренко передав йому гроші за вбивство
Свідок Петро Кириченко, якого допитуютьу справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, не має фото-, відео- або документальних доказів про передачу грошей від екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка за вбивство.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в суді, відповідаючи на питання захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка.
При цьому Кириченко додав, що також не має доказів того, що Тимошенко була знайома з Олександром Мільченком або Євгеном Кушніром. І ця інформація йому була відома лише зі слів третіх осіб.
«Мені це сказав Матрос», - сказав він.
Разом з тим Кириченко обурився, коли Власенко поставив йому питання, чи є у нього докази того, що Лазаренко передавав йому гроші за вбивство Щербаня.
«Ви думаєте, що ви говорите. Я що, повинен був фотографувати, як він дістає гроші з сейфа», - сказав він.
Відповідаючи на питання державного обвинувачення про те, чому Лазаренко дозволив Тимошенко займатися в Україні газовим бізнесом, Кириченко сказав: «У них на той момент були інтимні відносини, і Тимошенко на той момент на нього впливала, мала величезний вплив».
Як повідомляв УНІАН, раніше Кириченко заявив, що особисто передав Олександру Мільченку на прізвисько «Матрос» гроші за вбивство Щербаня.
«Він зателефонував і сказав, що він виконав роботу для Тимошенко і Лазаренка. Сказав, що це дуже серйозно, і сказав за що саме - вбивство Щербаня», - сказав Кириченко.
Кириченко стверджує, що Лазаренко передав йому півмільйона доларів готівкою з власного сейфа, які він відразу ж відвіз Мільченку.
Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.
Кириченко був помічником і бізнес-партнером Лазаренка.