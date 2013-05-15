Кириченко не має доказів того, що Лазаренко передав йому гроші за вбивство

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в суді, відповідаючи на питання захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка.

При цьому Кириченко додав, що також не має доказів того, що Тимошенко була знайома з Олександром Мільченком або Євгеном Кушніром. І ця інформація йому була відома лише зі слів третіх осіб.

«Мені це сказав Матрос», - сказав він.

Разом з тим Кириченко обурився, коли Власенко поставив йому питання, чи є у нього докази того, що Лазаренко передавав йому гроші за вбивство Щербаня.

«Ви думаєте, що ви говорите. Я що, повинен був фотографувати, як він дістає гроші з сейфа», - сказав він.

Відповідаючи на питання державного обвинувачення про те, чому Лазаренко дозволив Тимошенко займатися в Україні газовим бізнесом, Кириченко сказав: «У них на той момент були інтимні відносини, і Тимошенко на той момент на нього впливала, мала величезний вплив».

Як повідомляв УНІАН, раніше Кириченко заявив, що особисто передав Олександру Мільченку на прізвисько «Матрос» гроші за вбивство Щербаня.

«Він зателефонував і сказав, що він виконав роботу для Тимошенко і Лазаренка. Сказав, що це дуже серйозно, і сказав за що саме - вбивство Щербаня», - сказав Кириченко.

Кириченко стверджує, що Лазаренко передав йому півмільйона доларів готівкою з власного сейфа, які він відразу ж відвіз Мільченку.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Кириченко був помічником і бізнес-партнером Лазаренка.