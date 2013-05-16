Москаль каже, що влада сама записала Україну у «фашистські» держави

За інформацією Міністерства юстиції, в Україні немає політичних партій чи громадських організацій, що сповідують фашистську ідеологію, також в українському законодавстві відсутнє офіційне визначення термінів “фашизм” і “фашист”.

На цьому наголосив народний депутат України перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль, посилаючись на відповідь Міністерства юстиції України.

«У січні цього року я звертався до міністра юстиції Олександра Лавриновича з проханням відповісти, чи зареєстровані в Україні політичні партії та громадські організації, які сповідують фашистську ідеологію, а також чи є в українському законодавстві офіційне визначення термінів “фашизм” і “фашист”. Відповідь на обидва запитання — негативна», - повідомив народний депутат.

Він зазначив, що незважаючи на це, «правляча партія масово організовує по всій Україні так звані антифашистські мітинги, на які примусово зганяє працівників бюджетної сфери, студентів і т.д». «Виходить так, - зауважив Москаль, - що влада сама записала Україну у “фашистські” держави та ще й хвалиться цим перед усім світом».

При цьому перший заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією запитує: «А де були СБУ та МВС, які допустили виникнення в Україні фашизму? І хто саме ці фашисти, проти яких організовуються антифашистські мітинги?».

При цьому Москаль повідомив, що йому особисто відомо про існування в Україні тільки одного “фашиста” - це житель Києва, кримінальний авторитет на прізвисько “Фашист”. «За необхідності я надам Партії регіонів адресу “Фашиста” з тим, щоб вона організовувала свої опереткові мітинги перед його вікнами», - додав Москаль.