Яценюк вважає, що "антифашистський марш" організовано з метою провокацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у коментарі журналістам.

“Я вперше дізнався завдяки Партії регіонів, що в Україні є фашистські організації. В мене питання до Служби безпеки України і Генеральної Прокуратури України: вони взагалі читали Кримінальний кодекс про те, що пропаганда фашизму переслідується за законом?” - сказав Яценюк.

На його думку, вигадано “абсолютно безглузду химеру — якийсь антифашистський рух”.

“Мітинг спрямований привезти сюди бюджетників і спровокувати бійку між опозицією і незрозумілими антифашистами, які борються з фашизмом на території України, де нема фашизму, по 100 гривень за день”, - сказав Яценюк.

Крім того, він наголосив, що акція опозиції відбудеться за будь-яких обставин.

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У відповідь на запитання журналістів щодо відвідування Президента України Віктора Януковича засідання ВР, Яценюк наголосив, що невирішення питання з ув’язненням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко є однією з найбільших перепон на шляху України до Європейського Союзу.

“Була зроблена злочинна помилка. Віктор Янукович повинен знайти у собі сили виправити цю злочинну помилку”, - сказав Яценюк.